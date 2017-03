Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus will sich mit Britta aussprechen, doch diese glaubt ihm nicht, dass er nicht mit KayC geschlafen hat. Rufus schaltet KayC ein, damit die das Missverständnis aufklärt. KayC ist jedoch sauer, weil sie die Rolle in der italienischen Serie nicht bekommen hat, und lügt Britta an. Britta sieht sich verletzt bestätigt, doch dann kommen ihr Zweifel an KayCs Behauptung. Und als eine charmante Explore-Friends-Nachricht von Rufus Britta zum Schmunzeln bringt, kann sie nicht mehr anders, als zu ihrem Verlobten zurückzukehren.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli schnürt es die Kehle zu, als Lina herausfinden will, wer ihre Nebenbuhlerin ist. Später möchte Ben Elli dazu überreden, Lina endlich die Wahrheit zu sagen, aber Elli blockt ab. Jan bekommt den Schock seines Lebens, als er auf offener Straße gekidnapped wird. Doch zu seiner Erleichterung ist das nur der Auftakt zu seinem Junggesellenabschied, den Diego, Cem, Felix und Kevin für ihn organisiert haben.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Jenny wird von Adam im Treppenhaus der WG bedrängt. Daraufhin beschließt sie, sich sicherheitshalber mit Hilfe von Joe ihren Wohnungsschlüssel von Adam zurückzuholen. Doch Adam provoziert Joe so lange, bis Joe komplett ausrastet. Paula überredet Basti, Jannes einen Job im Matrix zu besorgen. Als Jannes dort Toiletten putzen muss, ist er mäßig begeistert. Doch als er Milla und die Gogo-Girls im Matrix-Loft feiern sieht, will er am liebsten sofort dort einziehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl Thomas keine Nachricht von Leo hat, klammert er sich an die Hoffnung, dass es ihm gut geht. Doch dann wird eine Leiche gefunden, die auf Leos Beschreibung passt. Thomas ist geschockt. Als er in der Pathologie sitzt, um den Toten zu identifizieren, wird Thomas von seiner Angst überrollt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas ist fest entschlossen, sein Rollerbusiness weiter auszubauen. Doch dafür braucht er Marens Hilfe, oder eher ihr Geld. Jonas legt sich mächtig ins Zeug und verspricht seiner Mutter vor allem, dass sein Abi oberste Priorität bleiben wird. Doch kaum hat Maren ihm das Geld zugesagt, sieht Jonas sich genötigt, sein Versprechen zu brechen.