Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina unterbricht den Kuss mit Lukas empört, nachdem sie ihn für einen Moment genossen hat. Sie schreckt jedoch davor zurück, Bambi von dem Kuss zu erzählen und gibt Elli gegenüber vor, dass es nur ein unbedeutender Ausrutscher war. Lukas lässt sich währenddessen wieder von KayC coachen. Als er deren Rat befolgt, sich Sina gegenüber cool und desinteressiert zu geben, zeigt das die erwünschte Wirkung.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Die Nachricht, dass Marc plant Köln zu verlassen, beschäftigt Jule so sehr, dass sie Stress mit Flo bekommt. Es gelingt ihr noch, ihn zu besänftigen, bis Flo herausfindet, dass sie Marc geschrieben hat. Jan bekommt Panik, als er feststellt, dass die Eheringe verschwunden sind. In seiner Verzweiflung gerät er mit Diego aneinander.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leon reagiert eifersüchtig, als Milla Vincent zum Frühstück einlädt. Milla weist Vincents Avancen zunächst willensstark zurück - doch im Laufe des Tages fällt es ihr immer schwerer, standhaft zu bleiben. Basti will Paula damit beeindrucken, dass ihr Hund Mucki nun apportieren kann. Doch Paula reagiert mäßig interessiert und Basti muss einsehen, dass es ihm bislang nicht gelungen ist, mit Hilfe von Mucki Paulas Mutterinstinkt zu wecken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist überzeugt, dass Richard sie mit Carmen betrügt. Er scheint deswegen nicht einmal ein schlechtes Gewissen zu haben. Als Richard einen Schritt auf Simone zugehen will, lässt diese ihn unterkühlt auflaufen. Während Richard ahnungslos bleibt, hadert Simone mit sich, ob sie sich revanchieren soll.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix bringt sich mit seinem Plan, Chris Brandstiftung in die Schuhe zu schieben, selbst in Lebensgefahr. Erst in letzter Minute wird er aus der brennenden Halle gerettet und mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Während sich Chris und Sunny um ihn sorgen, hat Felix keinerlei Einfluss mehr auf den Ausgang seines Plans. Er kann nur hoffen, dass alles wie geplant läuft und Chris als Brandverursacher ins Visier der Polizei gerät.