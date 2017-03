Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias ist nach Langers bedrohlichem Besuch klar, dass er nun nicht mehr abtauchen kann, weil er sonst Easy in Gefahr bringt. Als er sich bewaffnen will, wird er von Easy ertappt, der besorgt wissen will, was eigentlich los ist. Tobias versucht, sich herauszureden, doch Easy lässt sich nicht beruhigen. Während sich Easy besorgt an Eva wendet, kriecht Tobias resigniert bei Opitz zu Kreuze. Als Eva Tobias zur Rede stellt, macht Tobias klar, dass er keine andere Wahl sieht, als wieder für Opitz zu arbeiten.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Michelles Hochmut gegenüber Kevin wandelt sich zunehmend in Panik als ihr klar wird, dass Kevin es ernst meint: Entweder sie zahlt heute den Mietrückstand oder die WG berät über ihren Auszug. Sophia versucht ihre aufkeimenden Gefühle für Nico zu unterdrücken und redet sich immer wieder ein, dass Liebe am Arbeitsplatz nicht funktioniert. Doch als die beiden nach einem Stromausfall im Restaurant zusammen im Dunkeln sitzen, kann Sophia sich nicht mehr zusammenreißen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti ist enttäuscht, als Paula ihn aus Vernunft auffordert, den Hund wieder zurückzugeben. Die beiden fahren gemeinsam zum Züchterpaar, doch vor der Tür lässt Basti Paula plötzlich trotzig stehen. Greta wirft Alina vor, dass diese nicht hinter der Beziehung der beiden steht, da Alina Gretas 12.000 Euro nicht annehmen will. Gleichzeitig drängt Leon jedoch darauf, dass Alina das Geld nimmt, denn heute ist der letzte Tag, an dem sie die Bar kaufen können.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian steht unter Druck. Der Staatsanwalt drängt darauf, ihn als V-Mann abzuziehen und ins Gefängnis zurückzuschicken. Als Maximilian bei einem Treffen mit Alexander wieder einmal spürt, wie wichtig seine Kinder für ihn sind, geht er eigenmächtig in die Offensive.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Chris erfährt, dass der Grundstückseigentümer den Pachtvertrag zurückgezogen hat, ist er außer sich vor Wut. Er ahnt nicht, dass Felix das genau so geplant hat und geschickt dafür sorgt, dass Chris bei seinen Drohungen gegen Benecke Publikum hat. Im Anschluss sorgt Felix dafür, dass sein Bruder kein Alibi hat - und zündet dann die letzte Stufe seines perfiden Plans.