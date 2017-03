Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass Britta ihn Hals über Kopf verlassen hat, weil sie felsenfest davon überzeugt ist, er habe eine Affäre mit KayC. Brittas leiser Abgang lässt ihn befürchten, dass es ihr mit der Trennung bitterernst ist. Während Rufus sich besorgt auf die Suche nach Britta macht, ahnt er nicht, dass die quasi nebenan bei Caro Zuflucht gefunden hat.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sam erfährt, dass ihr Vater im Musicstore ausgerastet ist und von der Polizei festgehalten wurde. Sofort machen sich Sam und Barbara auf den Weg. Jule will Hollys katastrophalen Junggesellinnenabschied unbedingt wiedergutmachen und bekommt dabei unerwartet Hilfe von Lea. Die will Hollys Lieblings-DJ für den Abend buchen und organisiert für die Mädels einen Nachmittag in der Paintball-Halle. Jule ist skeptisch.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nach einem Streit mit Leon trifft Milla zufällig auf Vincent, der nun in einem Supermarkt in Nähe des Lofts arbeitet. Zunächst ergreift Milla die Flucht, doch dann kann sie Vincents Anziehungskraft nicht widerstehen. Als Fabrizio und Ole an ihrem Fun-Tag gegen zwei hübsche Mädels beim Würfeln verlieren, gehen sie zum Geldautomaten. Doch zu Fabrizios Entsetzen sieht es danach aus, als hätte er sein Erbe komplett verprasst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Christoph einen erneuten Streit zwischen Simone und Richard mitbekommt, fängt er an, sich Gedanken zu machen: Warum duldet Richard Maximilian bei sich zu Hause? Als Christoph Vanessa unter Druck setzt, erzählt sie ihm notgedrungen von dessen V-Mann-Tätigkeit. Doch beruhigt ist Christoph davon ganz und gar nicht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner gibt sich vor Jonas cool, doch insgeheim verletzt es ihn sehr, dass Jule einen anderen geküsst hat. Er klammert sich an die Hoffnung, dass Jule den Kuss bereut und deshalb verschwiegen hat. Als Jule und er darüber sprechen, muss Tuner jedoch erkennen, dass er für Jule weiterhin nur eine Affäre ist. Noch einmal versucht er, sich darauf einzulassen, bis er merkt, dass er das einfach nicht kann. Jetzt zieht Tuner einen klaren Schlussstrich.