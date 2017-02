Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco blickt angespannt in die Zukunft. Die Schulden, die er durch die Reparatur der Turnhalle hat, lasten schwer auf seinen Schultern. Derweil hat Ringo eine Idee, wie er die gesamten Schulden auf einen Schlag loswerden kann: Paco wird das Gesicht einer neuen Sportkampagne. Als er Paco diesen Plan stolz präsentiert und hofft, damit ihre Freundschaft retten zu können, erteilt Paco ihm eine klare Absage. Er will weder Ringos Freundschaft, noch will er ihn weiter als Partner in der Turnhalle.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli hat am Vortag einen fatalen Fehler begangen: Sie hat Lina in einer Sprachnachricht gebeichtet, dass sie in Ben verliebt ist. Nun will sie die Nachricht löschen, muss jedoch feststellen, dass Ben das schon erledigt hat. Durch Jan und Hollys Hochzeitseinladung, bei der Alex eine Person mitnehmen darf, gerät er ins Grübeln über seine Beziehung zu Lea. Soll er es ernster mit ihr angehen, oder ihr sagen, dass er ihr Verhältnis rein professionell halten will?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Alina ist noch immer angetan von der Idee, die Bar mit Leon zu übernehmen. Greta bietet Alina ihr Erspartes an, doch als sie mit 12.000 Euro in der Bar steht und Alina eine Liebeserklärung macht, bekommt Alina Panik. Basti glaubt, dass auch in Paula ein heimlicher Babywunsch schlummert und macht ihr einen romantischen "Baby-Antrag".

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle nutzt ihren Status als Frau Pachlhuber und versucht, sowohl bei Christoph als auch bei Jenny, Interesse an dem Extremsportler Tim Hayer zu wecken. Dabei gibt sie beiden das Gefühl, ihnen einen Gefallen zu tun. Tatsächlich steht Isabelle das Wasser bis zum Hals und sie muss schnell Boden unter die Füße bekommen, bevor jemand mitbekommt, dass Tim alles ist, was ihr noch von Pachlhuber geblieben ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Bei einem Essen bekommen Sophie, Leon, Maren und Alexander den Eindruck, dass John und Lilly als Singles unglücklich sind. Bemüht unauffällig versuchen die Paare, die beiden an die Frau bzw. an den Mann zu bringen. Doch John und Lilly durchschauen sie und gehen leicht genervt zu zweit noch etwas trinken. Als Maren die beiden am nächsten Tag aus Johns Haus kommen sieht, kann sie es kaum fassen: Sind John und Lilly etwa ein Paar geworden?