Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt kann Ringo mit Mühe dazu überreden, ihm bei der Unterschlagung von Andreas Spendengeldern zu helfen. Aufgrund von Ringos Computerkenntnissen hinterlässt die kriminelle Aktion keine Spuren. Benedikt kann die Gehälter auszahlen und verschafft sich zusätzlich Zeit, indem er über Karneval einen Baustopp ausruft - angeblich nur zum Wohle seiner Arbeiter. Ironischerweise erntet er dafür Roberts Anerkennung. Und er stellt fest, dass ihm Karneval noch in anderer Hinsicht nützen könnte: um Investoren zu finden.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Patrick vermutet, dass Lucy etwas mit den gestrigen Diebstählen zu tun hat und lässt sich sogar dazu überreden, ihr Zimmer nach dem Diebesgut zu durchwühlen. Yvonne ist glücklich, als Sophia zustimmt, dass Jack in der WG bleiben darf. Leider zeigt sich über den Tag, dass Jack mit einer Mädels-WG nicht wirklich kompatibel ist. Yvonne ringt mit sich: Sie liebt Jack, aber ausziehen will sie auch nicht.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Paula und Basti im Babymarkt ein Geschenk kaufen, wird Basti mehr und mehr bewusst, dass er sich ein Kind wünscht. Doch Paula deutet an, dass sie im Moment keinen Platz für ein Baby in ihrem Leben sieht. Leon ist fassungslos, als er am Morgen erfährt, dass er Jürgen im betrunkenen Zustand zugesagt hat, dessen Kneipe zu kaufen. Beschämt rudert er vor Jürgen zurück - doch die Idee von einer eigenen Bar lässt Leon nicht los.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian glaubt, endlich eine Spur gefunden zu haben, um Vincent zu entlarven. Doch seine Recherchen werden jäh von Richard ausgebremst. Der hat seine Kontakte aktiviert, so dass es nur noch eine Frage von Tagen ist, bis Maximilian seine restliche Strafe wieder im Gefängnis absitzen muss. Maximilian ist verzweifelt, doch als er mitbekommt, dass Vincent für Richard ein rotes Tuch ist, ergreift er seine Chance.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Elena berührt es, wie Gerner vergeblich versucht, seine Tochter aufzumuntern, als diese ihre Mutter vermisst. Feinfühlig findet sie die richtigen Worte, um Johanna zu trösten, wofür Gerner ihr bewegt dankt. Als er Elena seine Sorge um Katrin anvertraut, geht der das Herz auf und ihre Gefühle überwältigen sie.