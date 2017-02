Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till fällt es nicht leicht zu akzeptieren, dass Ute Malte als Vater für sein Kind eintragen lassen will. Als er dann auch noch mitbekommt, wie Malte sich als werdender Vater aufspielt, platzt ihm der Kragen. Er unterstellt Malte, sich sein Kind schnappen zu wollen, weil er selbst keines zeugen kann. Vor Ute bemüht sich Malte um Ruhe, doch dann sucht er Till auf, um ihn in seine Schranken zu verweisen. Als Malte Till klarmacht, dass er nur das Beste für Ute und das Kind will, bezweifelt Till, dass Malte dies mit seinem Alkoholproblem überhaupt sein kann.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nachdem sich Jule gestern so seltsam verhalten hat, macht sich Flo Sorgen. Er hat die Befürchtung, dass Marc über ihn Mist erzählt, und sucht daher das Gespräch mit Jule. Aber Jule blockt ab. Manu ist schon morgens bedient, als er ins Restaurant kommt und feststellen muss, dass Sam nun auch dort arbeitet. Er versucht nach einem beruhigenden Gespräch mit Alex doch noch gemeinsam mit Sam hinter der Theke zu stehen, was aber schon nach wenigen Minuten scheitert.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Joe ist überglücklich, als Jenny Adam den Laufpass gibt. Gerührt verspricht er Jenny, von ganzem Herzen für sie und den kleinen Devin da zu sein. Doch am Abend erlebt Joe doch noch eine böse Überraschung. Peggy bekommt ein unmoralisches Angebot von einem Großhändler, mit dem sie unbedingt zusammenarbeiten möchte. Ob sie ihren Willen durchsetzen kann, ohne darauf einzugehen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronny erwacht mit einem Riesenkater - und der vagen Erinnerung, das Taufvideo ins Netz gestellt zu haben. Iva ist alles andere als begeistert, hatte sie doch nie vor, den Song zu veröffentlichen. Auch Michelles Begeisterung hinsichtlich des Videos hält sich in Grenzen, so dass Ronny befürchten muss, alles falsch gemacht zu haben. Doch dann schlägt das Video im Netz ein wie eine Bombe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon und Sophie versuchen Oskar gemeinsam zu erklären, dass sie noch Zeit brauchen. Doch sie können weder den Kleinen noch sich selbst so richtig überzeugen. Während Leon in sich hineinhorcht und merkt, dass er nicht mehr nach Amerika abreisen will, wird auch Sophie klar, dass sie Leon nicht ziehen lassen darf. So stehen schließlich beide atemlos voreinander und fallen sich endlich in die Arme.