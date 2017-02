Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till ist frustriert, als Ute seinen Gesprächsversuch über die Vaterschaft ihres Kindes abblockt. Er bedauert Eva gegenüber Utes Unversöhnlichkeit, die daraufhin selbst das Gespräch mit Ute sucht. Doch das Ganze endet damit, dass Eva Ute ungehalten damit droht, vor Gericht für Tills Vaterschaft zu kämpfen. Till sucht derweil Unterstützung bei Malte, da er weiß, dass dieser zur Zeit Utes engster Vertrauter ist. Doch durch Evas Auftritt ist Ute so sehr aufgewühlt, dass sie Malte mit einer ungewöhnlichen Frage überrascht.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli redet sich ein, dass sie es hinbekommen wird, Ben zu vergessen. Als Lina dann aber offen ausspricht, dass das mit Ben etwas Ernstes werden könnte, muss sich Elli eingestehen, dass er ihr doch mehr bedeutet. Diego platzt in einen heftigen Streit zwischen Jan und Kevin, der sich für das Schmähvideo entschuldigen will. Diego kann es nicht ertragen, seine Freunde streiten zu sehen und beschließt, die beiden wieder zu versöhnen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Ole möchte seinen Traumkörper durch Schönheitsoperationen erreichen und vereinbart einen Termin beim Arzt. Dort muss er jedoch ernüchtert feststellen, dass seine 500 Euro nicht ausreichen, um ihn in Topform zu bringen. Ein Unbekannter hinterlegt im Fitnessstudio eine Rose für Milla. Verärgert vermutet Milla, dass Leon dahintersteckt und macht ihm eine Szene - doch Leon streitet alles ab.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leo will Ronny von seinem Liebeskummer wegen Michelle ablenken. Als ihm eine Stelle als VibraJoy-Trainer angeboten wird, nutzt er die Chance, um an zwei gutaussehende Frauen heranzukommen. Er schafft es, Lena den Schlüssel für den Kursraum abzuschwatzen. Doch am nächsten Morgen muss Lena feststellen, dass Leo sie beide in massive Schwierigkeiten gebracht hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander fasst nach den Shootings für Tussi Attack den Plan, wieder einen Fuß als Modefotograf in die Tür zu bekommen. Maren findet die Idee super und lässt sich spontan auf eine erotische Fotosession mit ihm ein. Da sie die Nacht durchgemacht hat, findet sie sich auf den Bildern jedoch unattraktiv - und wird äußerst ungehalten, als sie sie an einem Ort entdeckt, an den sie ganz und gar nicht hingehören!