Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Caro fragt sich, wie es mit ihr und Malte weitergehen soll. Ihr Verhältnis ist nach wie vor zerrüttet. Dabei sehnt sie sich so nach ihm. Sie beschließt, noch einmal einen Schritt auf ihn zuzugehen. Doch als sie dann erneut sieht, wie gut sich Malte mittlerweile mit Ute versteht, ändert sie ihre Meinung. Denn die beiden wirken in ihrer Vorfreude auf Utes Baby sogar wie ein glückliches Paar. Schließlich trifft Caro eine einsame Entscheidung.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lea will Alex voll und ganz für sich gewinnen, weiß aber, dass Mel ihr dabei im Weg steht. Daher entscheidet sie sich mit einer Intrige ihre Nebenbuhlerin auszuschalten. Sam wird zu ihrem Geburtstag mit dem Besuch ihrer Eltern überrascht. Als sie Jordan mit ihrer Internetrecherche über alternative Heilmethoden seiner Krankheit konfrontiert, reagiert dieser über und macht Sam damit Angst.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Ole lässt sich widerwillig von Greta überreden, seinen Look zu verändern und sein Flirtverhalten zu überdenken. Frisch eingekleidet und mit neuen Anmachsprüchen gewappnet, versucht Ole sein Glück in einer Bar. An Millas erstem Tag im Fitnessstudio fällt eine Kursteilnehmerin vor Erschöpfung in Ohnmacht. Milla ist völlig überfordert, doch ihr sexy Kollege Karl eilt ihr zur Hilfe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronnys großer Tag ist gekommen, an dem er - mit Hilfe seines emotionalen Videos und seines unwiderstehlich gutsitzenden Anzugs - Michelle von sich überzeugen will. Als Michelle tatsächlich beeindruckt von Ronny ist, glaubt sogar Leo, dass Ronny eine Chance hat. Doch dann streikt die Technik und Ronnys Plan droht ins Wasser zu fallen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily zeigt Paul, obwohl sie weiß, dass er in Berlin bleiben will, die kalte Schulter. Doch ihre Gedanken kreisen weiter um ihn. Jasmin und Sophie durchschauen das genau, spätestens als Emily beim Model-Casting nach Pauls Typ verlangt. Doch Emily macht weiter dicht, bis Jasmin deutlich wird und fordert, dass sie zugeben soll, dass sie in Paul verliebt ist. Dumm nur, dass der in der Tür steht.