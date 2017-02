Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt merkt, dass er vor Ringo schon zu viel seiner Befürchtungen offenbart hat und rudert wieder zurück. Er verspricht Ringo, den betrügerischen Investor zu finden und zu verklagen. Gleichzeitig droht Robert, den finanziellen Problemen der Firma auf die Spur zu kommen. Doch privat läuft es für Benedikt so gut wie lange nicht, denn Valentin und er nähern sich an. Doch als sich herausstellt, dass der falsche Schmitz unauffindbar bleibt, droht Huber Bau das Aus - gerade als Valentin und Andrea Benedikt die Anerkennung schenken, die ihm so wichtig ist.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Marc ist frustriert. Eigentlich wollte er Jule seine Liebe gestehen, hat sich dann aber dagegen entschieden. Er spürt, dass er sie liebt - doch Jule hat einen Neuen: Flo! Elli sagt notgedrungen zu einer Verabredung mit Ben und Lina zu, weil Lina sich noch nicht alleine mit ihm treffen will. Elli lädt kurzerhand auch Chico zu der Verabredung ein und flirtet heftig mit ihm, um Ben zu zeigen, dass bei ihr nichts zu holen ist.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Am Valentinstag möchte Leon einen neuen Versuch starten, Millas Herz zurückzuerobern. Peggy muss sich währenddessen überwinden, Inges Hochzeitsplanung in Angriff zu nehmen. Heute will sie Inge ein paar Vorschläge machen, sie in der Schnitte frisieren und mit ihr ein Brautkleid aussuchen. Doch bei jeder Etappe geraten die beiden mit ihren Vorstellungen aneinander.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph und Vanessa einigen sich darauf, Iva zur Patin zu machen. Während Vanessa schweren Herzens der enttäuschten Jenny die Nachricht überbringt, lehnt Iva zu Christophs Überraschung ab. Als wäre das nicht genug, hat Henry plötzlich auch noch hohes Fieber.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner freut sich, als er Jule ganz ohne Absicht, eine gelungene Valentinstagsüberraschung bereitet, weil er ihre Lieblingsband engagiert hat. Als das Konzert jedoch in Gefahr gerät, ist es Jule, die dafür kämpft, dass es doch noch zustande kommt. Auf dem Konzert fühlt sich Tuner Jule so nah wie noch nie - und gesteht ihr im Überschwang seine Gefühle.