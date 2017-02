Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Erschrocken über die Explosion in der Turnhalle muss Ringo feststellen, dass KayC beim heimlichen Training die defekte Heizung angestellt und dadurch einen kostspieligen Wasserschaden verursacht hat. Als Ringo erfährt, dass KayC keine Versicherung und kein Eigenkapitel hat, um für den Schaden aufzukommen, gerät er in Panik. Denn wenn sie selbst die Kosten für den Schaden übernehmen müssen, könnte vor Paco auffliegen, dass Ringo die Turnhalle hinter dessen Rücken beliehen hat. Als Ringo unter Druck seine Einlage von Benedikt zurückverlangt, hat der schlechte Neuigkeiten.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lea gesteht Kim, dass sie mehr von Alex will als eine Affäre. Sie nimmt sich vor, ihm zu zeigen, dass sie die perfekte Partnerin an seiner Seite ist. Kevin will ein Video für seine Tätigkeit als Motivationscoach drehen und spannt Jan als Hauptdarsteller ein. Der ist aber wenig motiviert und der Dreh erweist sich als Katastrophe. Als Kevin wenig später missmutig über dem gedrehten Material sitzt, kommt er auf eine gemeine Idee.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als in der S-Bahn plötzlich Miris Fruchtblase platzt, begleitet Emmi sie ins Krankenhaus. Dort wird Miri immer mehr bewusst, dass die Geburt nicht so einfach verlaufen wird. Der nichts ahnende Krätze gibt währenddessen vor Joe damit an, wie gut er sich auf die Geburt vorbereitet hat. Doch dann erfährt Krätze erst durch Emmis Anruf, dass Miri schon längst im Krankenhaus ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Richard legen ihren Streit beiseite - zumal Maximilian ankündigt, gar nicht kommen zu wollen. Richard will sich Vincent gegenüber zusammenreißen. Doch dann kommt es zu einer Begegnung der beiden, die alles andere als deeskalierend wirkt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Mesuts neue Visitenkarten, die ihn als Dr. Mesut Yildiz ausweisen, sind endlich da. Als sie ihm vor der attraktiven Emma herunterfallen, zeigt diese sich beeindruckt und lässt sich auf ein Date mit ihm ein. Alles läuft perfekt für Mesut - bis es auf dem Weg ins Restaurant in der U-Bahn zu einem Notfall kommt. Und plötzlich sind Mesuts ärztliche Qualitäten gefragt.