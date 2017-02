Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till ist wütend, weil Ute ihn nach wie vor nicht als Vater ihres Kindes angeben will. Eva will Till auf andere Gedanken bringen. Leider erweisen sich aber weder die Shoppingtour noch der romantische Spaziergang als erfolgreich. Aber so schnell gibt Eva Wagner nicht auf. Als Till von einem Termin mit Rufus' Verleger nach Hause kommt, findet er sich plötzlich in einem von Eva entworfenen Urlaubsszenario auf Hawaii wieder, in dem er seinen ganzen Stress endlich einmal vergessen kann.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sam ist fest entschlossen, ihre Zelte in Köln abzubrechen und zu ihrem Vater zu ziehen, stößt damit aber bei Sophia und Yvonne auf Unverständnis. Als sie dann auch noch wegen ihres Plans mit ihrem Vater in Streit gerät, ist sie vollends verwirrt. Elli kann sich nicht darüber freuen, dass Ben sie besucht, als sie sieht, wie enttäuscht Lina darüber ist. Elli kann Lina davon überzeugen, dass Ben sie kalt lässt und lässt sich zähneknirschend breitschlagen, bei Ben Werbung für Lina zu machen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nach dem Streit von Joe und Adam bittet Jenny Joe, einen Schritt auf Adam zuzugehen. Als Joe sich jedoch bei Adam entschuldigt, beobachtet er eine verdächtige Situation in dessen Wohnung. Malte und Jannes nehmen Emilio notgedrungen mit zu einer illegalen Spray-Aktion auf einem Schrottplatz. Als die Jungs jedoch hastig abhauen müssen, ist Emilio auf einmal verschwunden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle darf nicht nur offiziell wieder Eiskunstlaufen, sie hat sich nun auch für Jenny als Trainerin entschieden. Doch als Michelle nach ihrer Nieren-OP das erste Mal wieder aufs Eis will, zögert sie. Was, wenn sie womöglich nie wieder so gut wird, wie sie es einmal war? Doch zum Glück hat Michelle mittlerweile Freunde, die sie nicht im Stich lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Elena ist gerührt, als Gerner ihr bei KFI eine Stelle als Übersetzerin anbietet und erneut klarstellt, dass sie zu seiner Familie gehört. Elena, in der Gefühle für Gerner erwachen, gelingt es, Gerner zu einem privaten Essen zu überreden. Gleich nach seiner Geschäftsreise wollen sie ein neues spanisches Restaurant ausprobieren. Als Elena glauben muss, dass Gerner auf dem Weg zu seinem Termin verunfallt ist, macht sie sich große Sorgen.