Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

KayC braucht mal wieder Geld und versucht es mit einer erneuten Erpressung von Ringo. Diesmal aber erfolglos, denn Ringo kontert zu KayCs Unmut mit einer Gegenerpressung. Dann entdeckt KayC Roswitha unerwartet in einer Notsituation und ergaunert sich Geld für deren Rettung. Allerdings hat sie nicht mit der Gewitztheit von Roswitha gerechnet, denn die steht KayC in Sachen Dreistigkeit in nichts nach.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex bekommt Besuch von Sam, die ihm mitteilt, dass sie ihre Kunstbar-Anteile verkaufen will. Anstatt ihr zuzuhören und nach den Gründen zu fragen, flippt Alex aus und macht Sam schwere Vorwürfe. Sophia vermietet die Lounge an einen Kunden, der offensichtlich eine Kostümparty veranstalten will. Als der Mann schließlich mit einigen Freunden in bunten Tier-Ganzkörperkostümen auftaucht, findet sie das niedlich, bei Nico allerdings schrillen die Alarmglocken.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Inge bittet Peggy, Emilio zum Tanzen zu begleiten, da es Inge nicht gutgeht. Peggy willigt wiederwillig ein, stellt dann aber fest, dass das Tanzen mit Emilio tatsächlich Spaß macht. Als Peggy jedoch einen Anruf bekommt, dass Inge im Matrix zusammengebrochen ist, macht sie sich und Emilio große Vorwürfe. Ole überredet Fabrizio dazu, mit ihm bei einem Quizwettbewerb gegen Alina und Alessia anzutreten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Maximilian erste Schritte gegen Vincent unternimmt, beginnt Vanessa immer mehr, an Maximilian zu zweifeln. Setzt sie sich anfangs noch sehr für ihn ein, sammeln sich die Hinweise, dass irgendetwas an Maximilians Geschichte nicht stimmt. Mit einem ehrlichen Appell beruhigt Maximilian Vanessa kurzzeitig, bevor er dann doch endgültig vor ihr auffliegt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul lässt sich von John und Philip dazu überreden, die Küche neu zu planen. Er wundert sich, dass Emily darauf so gar nicht reagiert und überhaupt sehr abwesend wirkt. Als er mitbekommt, warum es Emily so schlecht geht und wie sehr sie leidet, schlägt er ihr ein gewagtes Ablenkungsprogramm vor.