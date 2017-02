Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Valentins waghalsiger Sprung hat ernste Folgen. Er kann sich nicht an der Mauer festhalten und stürzt schwer. Vor seinen Eltern verheimlicht er seine Bauchschmerzen, damit sein verbotener Ausbruch nicht rauskommt. Da Andrea Benedikt überredet hat, Valentin mit zu Roberts Junggesellenabschied zu nehmen, muss Valentin trotz starker Schmerzen mitgehen. Doch Valentins innere Verletzungen sind so schwer, dass er auf Roberts Feier zusammenbricht...

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sam bekommt überraschenden Besuch von ihren Eltern. In einem vertrauten Gespräch mit ihrem Vater wird ihr klar, dass sie ihre Lebensträume aus den Augen verloren hat und nichts mehr von ihrem Feuer übrig ist. Jule und Flo haben in der letzten Nacht durchgefeiert und kommen sich immer näher. Jules gute Laune wird kurz getrübt, als sie wieder an Marc erinnert wird.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Joe und Ulrike sich streiten, weiß Aylin nicht, wessen Partei sie ergreifen soll. Peggy ärgert sich, als sie wieder mal mitbekommt, wie sehr sich Inge für Emilio aufopfert. Als Emilio später aufgestylt die Wohnung verlässt, ist Peggy sicher, ihn endlich als Fremdgeher entlarven zu können, und folgt ihm.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo stellt sich darauf ein, dass er wieder an Krebs erkrankt ist und stößt Diana von sich. Der Plan zu heiraten und gemeinsam alt zu werden, existiert für Ingo nicht mehr. Diana ahnt, dass hinter Ingos Reaktion die Angst steckt, dass sich seine Geschichte wiederholt und Diana, genau wie Bea damals, nur aus Mitleid bei ihm bleibt. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, macht sie ihm einen Heiratsantrag.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren macht sich Sorgen um Jonas' Abi, weil der nur noch an seinem Roller schraubt, anstatt zu lernen. Als Alexander hintersinnig versucht, Jonas zum Verkauf des Rollers zu überreden, stellt der sich quer, weil ihm der Marktpreis viel zu niedrig ist. Zu Alexanders Glück begeistert sich jedoch ein Tussi-Attack-Model für den Roller und kauft ihn Jonas für einen viel zu hohen Preis ab. Überglücklich investiert Jonas das Geld prompt in drei weitere Roller.