Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

KayC kann den Schmerz der versuchten Vergewaltigung nicht mal mehr mit Essen lindern. Verzweifelt wirft sie Paco vor, schuld an der Rückkehr ihrer Schwäche zu sein. Nur weil er sie bei Elli verpetzt hat, wollte die unbedingt mit ihr reden. Doch im ruhigen Gespräch mit Rufus erkennt KayC, dass es gut für sie ist, offen mit dem Übergriff umzugehen. Als sie sich auch Elli öffnet, schafft sie es mit dem Rückhalt ihrer Cousine sogar, den Vergewaltiger anzuzeigen. Befreit kehrt KayC von der Polizei zurück. Doch da wartet in Form von Britta ein ganz anderes Problem auf sie.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Obwohl sie eigentlich auf Abstand gehen wollte, hat Mel es ohne Alex nicht ausgehalten und taucht am Morgen im Loft auf. Doch ihr altes Leben lässt sie einfach nicht los. Holly ist überrascht, als sie morgens von ihren Freundinnen überfallen wird, die für heute den Kauf des Hochzeitskleides geplant haben. Doch die Freude schwindet schnell, als sich das Brautmodengeschäft als Lack-und Latex-Laden entpuppt.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Schmidti sich am Kühlschrank bedienen will, bekommt er Stress mit seinen Mitbewohnern. Sie sind der Meinung, dass Schmidti sich mal wieder einen Job suchen und sich nicht länger von seinen Freunden durchfüttern lassen sollte. Peggy bekommt Ärger mit Rick, als sie gegen seinen Willen den Hund eines Bekannten von Rick zur Pflege nimmt und dieser in der "Schnitte" viel Schaden anrichtet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny verfolgt weiterhin ihr Ziel, Michelle als Eisläuferin für das Pumpwerk zu gewinnen. Doch diese hat ihre schlechten Erfahrungen mit Jenny noch nicht vergessen, außerdem ist sie ohnehin noch gesperrt und lehnt ab. Doch als Deniz noch einmal mit Michelle spricht, gibt diese Jenny eine Chance, ihr zu beweisen, dass sie die richtige Trainerin für sie ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist gekränkt, weil sie Pauls schlechte Stimmung auf sich bezieht. Die beiden geraten in Streit, wobei Emily den Eindruck gewinnt, dass Paul seine Eva demnächst heiraten wird. Trotzig redet Emily sich ein, dass Paul sowieso nichts für sie gewesen wäre, bis sie vom Donner gerührt erfährt, dass Paul sich in Wahrheit von Eva getrennt hat!