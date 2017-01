Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Irene, Eva, Andrea und Britta amüsieren sich auf dem spontan ausgerufenen Junggesellinnenabschied bestens. Und so kommt es, dass die betrunkene Britta Irene sogar das Brautkleid überlässt, das sie eigentlich für sich reserviert hatte. Doch schon am nächsten Morgen scheinen alle Karten wieder an ihren alten Platz zu fallen. So ist Britta drauf und dran ihr Versprechen wieder zurückzuziehen und auch Andrea und Eva, die sich in der Nacht noch zu besten Freundinnen ernannt hatten, tanzen nun eher beklommen umeinander rum...

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule ist verzweifelt, weil Marc sich einfach nicht auf sie einlassen kann, obwohl sie ganz genau spürt, dass er Gefühle für sie hat. Die Arbeit mit ihm wird unerträglich und sie nimmt sich vor, ihn nur noch als Kollegen zu sehen. Sophia ist gereizt, weil das Restaurant nicht so gut läuft wie es müsste und sie ihre Mitarbeiter nicht bezahlen kann. Sie lässt ihren Ärger an Sam aus, was sie kurz darauf bereut.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze ist erleichtert, dass Miri durch ihre Babyparty neue Kraft getankt hat und wieder positiv in die Zukunft blickt. Doch dann passiert ihm ein Missgeschick mit dem Gipsabdruck, der bei der Party von Miris Bauch gemacht wurde. Basti bemüht sich, die WG zusammenzuhalten und das WG-Leben für alle Mitbewohner fair zu gestalten. Doch das Verhalten seiner Freunde bringt ihn immer mehr auf die Palme, woraufhin Basti einen Entschluss fasst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo plant, Diana einen großen romantischen Heiratsantrag zu machen. Obwohl Diana bereits freudig damit rechnet, gelingt es Ingo, sie auf eine falsche Spur zu führen und unter einem Vorwand in die Eishalle zu locken. Als Diana dort ankommt, erkennt sie berührt, was Ingo vorhatte. Doch von Ingo fehlt jede Spur.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist skeptisch, als John und Philip beschließen, die neue Küche selbst aufzubauen. Als sie ihre Brüder permanent mit schlauen Ratschlägen nervt, setzen die sie kurzerhand vor die Tür. Dummerweise geraten John und Philip bald selbst in Streit, sodass Emily schließlich durchgreift und einen richtigen Handwerker engagiert. Als der sich verspätet, lässt Emily ihren Frust unabsichtlich an einem unschuldigen Berlin-Rückkehrer aus: Paul!