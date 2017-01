Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Caro trifft Maltes Ansage, ihre Anwesenheit kaum zu ertragen, mitten ins Herz. Während Caro diesen Schlag verdauen muss, verschweigt Malte Ute, wie er zu Caro steht. Malte und Ute erweisen sich in der Vorbereitung auf Utes Baby einmal mehr als perfektes Team. Als Caro das mitbekommt, wird ihr klar, dass sie in dieser Konstellation nur stört. Um Malte und Ute Raum zu geben, trifft Caro daher eine selbstlose Entscheidung: Sie schlägt vor, mit Malte die Wohnung zu tauschen, auch wenn es ihr schwerfällt, sich damit noch weiter zu isolieren.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sophia ist guter Dinge, als eine Kundin für den Abend ein exklusives Dinner bestellt. Leider muss sie feststellen, dass ihr Koch Nico nicht in der besten Verfassung ist. Jule und Marc kommen sich beim morgendlichen Zähneputzen im Bad näher, was von Holly und Felix nicht unbeobachtet bleibt. Auch in der Rettungswache werden sie von einem Kollegen auf ihr vertrautes Verhältnis angesprochen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nina und Emmi organisieren eine Babyparty für Miri. Als Krätze sich ein wenig ausgeschlossen fühlt, überreden Schmidti und Bülent ihn zu einem "Vatertag". Peggy ist happy, als sie die Chance auf den ersten großen Auftrag für ihre Wedding Planner Agentur bekommt. Da es sich offenbar um ein schwules Pärchen handelt, hilft Rick der aufgeregten Peggy bei der Bewerbung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone lehnt Vincents Bitte ab, ihm dabei zu helfen, sich mit Michelle auszusöhnen. Dennoch fragt sie sich, ob Vincent es diesmal vielleicht ehrlich meinen könnte. Schließlich hat sie mitbekommen, dass in Vincent echte Vatergefühle schlummern. Richard aber bezweifelt das und will Michelle und Carmen warnen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon bricht den Kuss mit Sophie überfordert ab, da dieser nicht ihre Probleme löst. Umso überraschter ist er, als er durch Emily erfährt, dass Sophie eine Therapie begonnen hat. Als Sophie ihn mutig einlädt, sie zur nächsten Sitzung zu begleiten, lässt Leon sich darauf ein. Während für Sophie die Sitzung etwas Befreiendes hat, wird Leon jedoch schmerzhaft bewusst, wie sehr er sich nach Lenis Tod im Stich gelassen gefühlt hat.