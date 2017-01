Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina gelingt es dank Easys Einsatz, ohne Lukas´ Wissen, eine Probe seiner Nährlösung aus dem Labor zu schmuggeln. Zu ihrer Überraschung ergibt die Analyse, dass Lukas seine Bakterien mit Menschen- statt wie sie mit Tierblut füttert. Dass Lukas offenbar mehr weiß als sie, wurmt Sina so sehr, dass sie ihre Nährlösung sofort mit ihrem eigenen Blut ansetzt und dem perplexen Lukas entschlossen eine Ansage macht.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana hat die Nacht kaum geschlafen, denn ständig hat Nico versucht, sie zu erreichen. Yvonne bringt sie auf die Idee, einen Neuanfang mit einem neuen Haarschnitt zu beginnen. Diego hat von Alex die Verantwortung für den Club übertragen bekommen und ist entschlossen, Alex diesmal nicht zu enttäuschen. Er soll den neuen Barkeeper einarbeiten, aber schnell muss Diego feststellen, dass dieser ein ziemlich herablassender Angeber ist.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Joe redet sich ein, mit der Trennung von Jenny die richtige Entscheidung getroffen zu haben, reagiert jedoch weiterhin dünnhäutig auf das Thema. Milla kehrt mit großer Wut ins Loft zurück. Als Leon sich entschuldigen will, lässt sie ihn abblitzen und gerät im Anschluss heftig mit Nina aneinander.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa bringt Maximilian dazu, aufzugeben. Dafür gibt sie ihm ein Versprechen: Die Familie wird die Entführung geheimhalten und dafür sorgen, dass Maximilian verlegt wird. Wird Vanessa ihre Familie davon überzeugen können?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris treibt die Sorge um Till um. Als er im Mauerwerk nach Ablenkung sucht, trifft er ausgerechnet auf Sunny und Felix. In seiner Anspannung geht er Sunny ungerecht an, die seine schlechte Laune auf sich bezieht. Chris will einfach nur vergessen.