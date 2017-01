Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli offenbart Lukas, dass Sina über seine Mitarbeit in ihrem Laborprojekt nicht erfreut ist. Lukas versteht nicht, weshalb Sina sauer auf ihn ist. Er sucht das Gespräch mit ihr. Dummerweise vermutet er dabei, dass Sina die Konkurrenz scheut. Denn jetzt will Sina Lukas beweisen, dass sie der schlauste Kopf in Köln ist. Leider kann Lukas viel bessere Forschungsergebnisse vorweisen. Sina ist überzeugt, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Mel wieder mit Dennis aneinandergerät, will sie am liebsten den Kontakt abbrechen. Doch dann verunglückt er. Alex will für Verstärkung an der Cocktail-Theke sorgen und hat einige Bewerber für ein Casting ins Cage eingeladen. Zwar zeigt sich schnell, dass der Profi-Barkeeper Joaquin aus Vernunftgründen das Rennen macht, doch der unerfahrene, dafür aber umso charmantere Flo sammelt bei Alex die größeren Sympathiepunkte.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Joe macht es zu schaffen, dass mit Jennys Sohn nun ein Kind in seinem Leben ist. Nach einem Gespräch mit Alessia, beschließt er, offen mit Jenny über seine Gefühle zu reden. Nina hat schwer mit Leons Ablehnung zu kämpfen und beschließt, seine große Überraschungsaktion für Milla zu zerstören.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach dem abrupten Ende des Telefonats sind die Steinkamps hoch besorgt. Dennoch informieren sie nicht die Polizei, weil sie befürchten, dass Maximilian dann noch gefährlicher wird. Doch dieser hat andere Probleme: Er braucht dringend Vanessas medizinische Hilfe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin und Till genießen die gemeinsame Zeit am Meer. Als sie am Strand eine alte Flaschenpost finden, werden sie wieder auf Tills Krankheit zurückgeworfen. Doch Till hat seinen Seelenfrieden gemacht. Er hat mit Katrin die große Liebe gefunden. Doch dann schlägt das Schicksal wieder zu.