Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Sina sich widerwillig auf ein weiteres Treffen mit Lukas eingelassen hat, stellt sie verwundert fest, dass sich Lukas für ihr Forschungsgebiet interessiert und sie sich mit ihm auf hohem intellektuellem Niveau unterhalten kann. Als Sina Lukas daraufhin ins Labor mitnimmt, um ihm ihre Arbeit zu zeigen, zeigt der sich plötzlich von seiner ehrgeizigen Seite: Zu Sinas Ärger überredet Lukas Prof. Dr. Hütte, ihm eine Forschungsreihe in Sinas Projekt zu geben.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nachdem Dana erfahren hat, dass Nico sie bezüglich seiner Kündigung angelogen hat und er laut seinem ehemaligen Kollegen untreu ist, ist Danas Vertrauen in Nico erneut erschüttert. Cem und Diego sind überzeugt, die beste Hochzeitsfeier aller Zeiten für Jan und Holly zu organisieren. Einzige Bedingung: Das Brautpaar soll ihnen freie Hand lassen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nachdem Miris Handy kaputtgegangen ist, befürchtet sie, alle Fotos und Erinnerungen verloren zu haben. Krätze will ihr unbedingt helfen und versucht sich als Handy-Reparateur. Fabrizio ist am Tag seiner OP angespannt, freut sich aber auf sein neues Leben mit voller Haarpracht. Ole besteht darauf ihm während der OP beizustehen, doch als er eine Spritze sieht, fällt er sofort in Ohnmacht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Deniz sehen ihren Eislaufkader in weite Ferne gerückt, nachdem Christoph der Erpressung nicht nachgegeben hat. Doch widererwarten plädiert Christoph Richard gegenüber dafür, dass Jenny und Deniz ein Nutzungsrecht in der Steinkamp-Halle bekommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner und Jule erleben eine erste kleine Annäherung. Umso mehr freut er sich auf die Sightseeing-Tour mit ihr. Als jedoch seine Brille zu Bruch geht und er nicht mehr Auto fahren kann, organisiert er kurzerhand eine ganz spezielle Alternative. Jule ist begeistert und genießt den besonderen Ausflug mit Tuner in vollen Zügen. Und so kommt es zu Tuners Überraschung auch wieder zu einem Kuss.