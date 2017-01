Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Andrea verspricht Benedikt, ihren Sohn nicht aus den Augen zu lassen. Als Bambi Valentins Hilfe in der Werkstatt benötigt, lässt sich Andrea zunächst auch nicht erweichen. Doch nachdem ihr Sohn vorbildblich seine Hausaufgaben erledigt und ihr im Haushalt geholfen hat, entlässt sie ihn in die Werkstatt zum Arbeiten mit Bambi. Dort hat Valentin Spaß und vergisst für einen Moment seinen Eltern-Frust. Genau das bekommt Benedikt mit und stellt Andrea wütend zur Rede.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana will ihre Befürchtung, dass Nico sie wieder betrügt, vor sich und ihren Mitbewohnern nicht offen zugeben. Ihr Misstrauen wächst allerdings, als sie erfährt, dass Nico wegen cholerischer Ausbrüche aus seinem alten Restaurant gefeuert wurde. Holly wird schmerzlich an ihre Lüge erinnert, als Jan die bevorstehende Hochzeit mit den 10.000 Euro bezahlen will, die Holly ihm vermeintlich zurückgegeben hat. Holly will mit dieser Lüge aber nicht in die Ehe gehen und beschließt daraufhin, Jan endlich die Wahrheit zu sagen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Fabrizio versucht, seine anstehende Haartransplantation vor seinen Freunden zu verheimlichen. Er ahnt nicht, dass längst alle Bescheid wissen und sich hinter seinem Rücken über ihn lustig machen. Peggy kann es nicht fassen, dass ihre Mutter Emilio zuliebe als Putzfrau arbeiten will. Zusammen mit Rick versucht sie, Inge wieder zur Vernunft zu bringen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle ist auf der Flucht vor ihrem Schmerz aus dem Krankenhaus abgehauen. Während sie ihren Kummer in Alkohol zu ertränken versucht, setzt Carmen besorgt alle Hebel in Bewegung, um ihre Tochter zu finden. Doch niemand ahnt, dass sich Michelle in die Eishalle zurückgezogen hat, wo sie ausgerechnet von Simone gefunden wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Jasmin sind betroffen, als sie von Sophie erfahren, dass Leon sich von ihr getrennt hat. Sie wollen für ihre Freundin da sein und sie bei sich aufnehmen. Doch Sophie will keine Umstände machen und gibt sich tapferer, als sie ist. Mit einer Notlüge sorgt Emily doch dafür, dass Sophie erst einmal bei ihr einzieht. Sophie ist ihr unendlich dankbar dafür.