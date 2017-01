Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach ihrem Sturz muss Elli ins Krankenhaus. Dort wird ein Bänderriss an beiden Sprunggelenken festgestellt: Elli muss in den Rollstuhl. Ihre schlechte Laune über diese Nachricht wird nicht besser, als sie erfährt, dass Paco und ihre Freunde die Uhren vorgestellt und in Ellis Augen durch diesen Trick ihren Unfall erst provoziert haben. Ellis Wut weicht aber schnell der Entschlossenheit, sich ihrer neuen Lebenssituation anzupassen, denn Rollstuhlfahren will gelernt sein. Zum Glück hat Elli in Paco einen guten Lehrer. Doch Elli merkt schnell, dass da einiges auf sie zukommt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Marc und Jule kommen sich näher, was von den Mitbewohnern nicht unbeobachtet bleibt. Besonders Diego ist misstrauisch, weil er Angst hat, dass Marc Jule wieder verletzen könnte. Um die Stimmung in der WG aufzulockern, lädt Sophia Sam und Yvonne zum gemeinsamen Brunch ein. Auf dem Nachhauseweg wird Sam von einem Charmeur angesprochen, der ihr seine Nummer gibt. Dasselbe macht er wenig später bei Sophia, unwissend, dass sich die beiden Frauen kennen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Ole ein Telefonat von Fabrizio mitbekommt, in dem es offenbar um einen operativen Eingriff geht, befürchtet Ole das Schlimmste. Joe glaubt, dass Jenny und er bald offiziell ein Paar sein werden. Gegen den Rat von Alessia und Fabrizio möchte er Jenny mit einer teuren Kette überraschen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Diana versucht Brandon diplomatisch beizubringen, dass sie mit Ingo glücklich ist und kein Interesse an einer Wiederaufnahme ihrer Affäre hat. Doch Brandon ist sich sicher, dass er nur dranbleiben muss, um sie doch noch rumzukriegen. Als Diana klar wird, dass Brandon die Hoffnung keinesfalls aufgegeben hat, greift sie zu einer Notlüge, um ihn auszubremsen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Schock über Tills Zusammenbruch ist groß. Noch größer ist jedoch die Erleichterung, als die Muskelrelaxanzien anschlagen und Tills Körper sich erholt. Doch der Schub hat Spuren hinterlassen: Tills Arm ist nun komplett gelähmt. Katrin und Till sind sich in dieser schweren Zeit ganz nah.