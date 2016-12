Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

KayC könnte vor Wut ausrasten, als Ringo sie bei ihrer Fressattacke überrascht und sie mit einem Beweisfoto erpressen will. Aber Ringo muss überrascht feststellen, dass KayC unberechenbar sein kann. Sie macht ihm deutlich klar, dass sie ihn wegen der veruntreuten Turnhallengelder immer noch in der Hand hat. Oder soll Paco davon erfahren? Obwohl sie Ringo ruhig gestellt hat, gerät KayC in Erklärungsnot, weil Paco bezweifelt, dass es ihr gut geht. Das ist KayC sehr unangenehm, denn sie hat wirklich etwas zu verbergen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Manu geht es an die Nieren, dass Sam unter seiner Nähe leidet. In seinem Frust gerät er mit Alex aneinander und macht ihn indirekt für seine Situation verantwortlich. Als Nico ihre neue Speisekarte kritisiert, will Sophia das nicht einfach so hinnehmen und fordert ihn zu einem Kochduell heraus. Sie hofft inständig, dass sie das Kochduell für sich entscheiden kann und ist euphorisch, als sie einen ersten Sieg erzielen kann.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leons Mutter Tatjana steht plötzlich vor der Tür und verhält sich, als hätten sie eine ganz normale Mutter-Sohn-Beziehung. Als Leon seine Mutter verärgert aus dem Loft wirft, versucht Milla zwischen den beiden zu vermitteln. Miri telefoniert den ganzen Morgen lang mit Daniel und ignoriert Krätzes Namens-Vorschläge für ihr gemeinsames Kind. Krätze macht sich Sorgen, was das für die Zukunft bedeuten könnt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während sich Marie bemüht, sich nicht von einer penetranten Reporterin provozieren zu lassen, die wegen des Sex-Videos in ihre Privatsphäre eindringt, bemerkt Diana besorgt, dass auch Maries Eislaufkarriere in Mitleidenschaft gerät. Als die beiden optimistisch nach vorne blicken wollen, durchkreuzt erneut die Reporterin ihr Vorhaben - und Marie verliert wütend die Beherrschung. Ein Fehler, der zur Folge hat, dass Diana und Marie mit der Klatschpresse kooperieren müssen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner bietet Anni spontan seine Hilfe an, als die in ihr Heimatdorf fahren will, um die heiß geliebte Kette ihrer Mutter zurückzuerobern. Das gute Stück befindet sich jedoch in dem Haus von Annis Halbschwester, von der sie selbst erst vor kurzem erfahren hat und deren Mutter die Kette nicht rausrücken will. Tuner muss also kreativ werden. Doch kurz vorm Ziel passiert ihm das, womit er schon nicht mehr gerechnet hat.