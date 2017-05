Das macht Ed Sheeran in "Game of Thrones"

Ed Sheeran (26, "÷ Divide" ) wird bald in in der Kult-Serie "Game of Thrones" zu sehen sein. Der kurze Auftritt des britischen Sängers sorgt schon im Vorfeld für jede Menge Aufregung. Jetzt hat Sheeran einige Details dazu verraten. In den etwa fünf Minuten, die er bei "Game of Thrones" mitwirkt, werde er eine Szene mit Maisie Williams (20) haben, sagte er "The Hits Radio". Er gebe einen Song zum Besten, der von ihr gelobt werde...

Ob die Szene so nebensächlich wird, wie es sich anhört, bleibt abzuwarten. In der HBO-Show hängen die Schlüsselmomente häufig mit Musik zusammen. Was Sheeran singt, verriet er allerdings nicht. Sein Auftritt in der kommenden siebten Staffel von "Game of Thrones" war als Überraschung für Maisie Williams gedacht, die Arya Stark spielt. Die Schauspielerin ist ein großer Fan von Sheeran.

Dem "Daily Star" hatte Sheeran bereits erzählt, dass seine Rolle nicht stirbt. Wie sich der Sänger in Westeros schlägt, wird im Sommer zu sehen sein. Die siebte Staffel von "Game of Thrones" startet beim US-Sender HBO am 16. Juli.