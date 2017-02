Das ist die neue Miss Germany

Am Samstagabend fiel im Europa-Park in Rust die Entscheidung: Die 18-jährige Schülerin Soraya Kohlmann wurde zur neuen Miss Germany gekürt. In der Jury saßen unter anderem Star-Bloggerin Farina "Nova Lana Love", Politiker Wolfgang Bosbach, Designer Julian F. M. Stoeckel, Schauspieler und Rechtsanwalt Ingo Lenßen, Schönheitschirurg Prof. Dr. Dr. Werner Mang oder Ex-"Verbotene Liebe" -Star Jo Weil.

Soraya Kohlmann ging als amtierende Miss Sachsen ins Rennen: Die Frauen präsentierten sich in dem Wettbewerb in Bademode und Abendkleid. Die 18-jährige Siegerin geht noch zur Schule, als ihre Hobbys gibt die 172 cm große Blondine Cheerdance und Modeln an. Kohlmann tritt damit die Nachfolge von Lena Bröder an, die im vergangenen Jahr siegte.