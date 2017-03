Das Wunder von Barcelona: Shakira und Co. drehen im Netz völlig durch

Un-fass-bar. Was für ein Spiel! Das war ohne Zweifel eines der größten Wunder, die der Fußball je erleben durfte. In einer unglaublichen Aufholjagd drehte der FC Barcelona gegen Paris St. Germain die 0:4-Hinspiel-Niederlage und feierte ein grandioses 6:1 im heimischen Camp Nou. Damit ziehen die Katalanen in das Viertelfinale der Champions League ein. Der alles entscheidende Treffer in der Nachspielzeit sorgte nicht nur dafür, dass die Fans im Camp Nou völlig durchdrehten, auch die Fans im Netz konnten es kaum glauben.

Völlig am Rad drehte Pop-Star Shakira (40, "Chantaje" ), die das Spiel live im Stadion verfolgte. Die Lebensgefährtin von Barcelona-Kicker Gerard Piqué (30) schrieb auf Instagram: "Was für ein Moment! Wie schön der Fußball doch ist!". Dazu postete sie ein passendes Video, welches sie völlig losgelöst feiernd auf der Tribüne zeigt. Auch Piqué konnte kurz nach dem Spiel noch nicht ganz fassen, was geschehen war, und sagte in einem Fernseh-Interview Konsequenten dieser Nacht voraus: "Die Krankenhäuser sollten Hebammen einstellen. Heute Nacht werden die Menschen ganz viel Liebe machen", so der Verteidiger.

"Die größte Auferstehung seit Jesus"

Weiterer prominenter Gast, der das Wunder von Barcelona live im Stadion erleben durfte, war Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (32). Er postete ein Video von Neymars (25) Traum-Freistoß zum 4:1 und schrieb via Instagram: "Ich kann immer noch nicht fassen, wie unglaublich die letzte Nacht war. Dieser Freistoß war episch. Ich habe fast meine Stimme verloren." Ex-Nationalspieler Michael Ballack (40) sah das Spiel als gute Werbung für den Fußball und twitterte: "Das waren 1,2,3,4,5,6 Gründe, den Fußball zu lieben." Selbst Fußball-Kollege und FC Bayern München Star Franck Ribéry (33) zog seinen Hut vor dieser Leistung und schrieb: "Wow, was für ein unglaubliches Spiel. Chapeau Barca, nicht schlecht!"

Um einige Euro reicher sind sicherlich auch einiger Zocker geworden. Ein User auf Twitter gratuliert und schreibt: "Wer auf 6:1 gewettet hat, schönen Urlaub." Ein anderer sieht darin ein Wunder: "Die größte Auferstehung seit Jesus Christus" schreibt er. Pech hingegen hatte ein anderer User: "Ich habe in der 87. Minute den Fernseher ausgemacht. Lacht ruhig."