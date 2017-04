Das Warten hat ein Ende! Harry Styles veröffentlicht erste Solo-Single

Fans von Harry Styles (23, "Made In The A.M." ) konnten es kaum mehr erwarten, jetzt ist es endlich soweit: Der One-Direction-Sänger hat seine erste Solo-Single veröffentlicht. Der melancholisch angehauchte Pop-Song heißt "Sign of the Times". Zum ersten Mal gab es ihn am Freitagmorgen in der britischen Radioshow "BBC Radio 1 Breakfast Show" zu hören, mittlerweile ist er auch auf Youtube verfügbar.

Ganze 5 Minuten und 41 Sekunden geht der Clip zur Single, in dem optisch nicht viel passiert. Zu sehen gibt es lediglich ein Bild, auf dem ein Mann, vermutlich Styles selbst, vor rotem Sonnenuntergang im Meer steht. Nur die Wellen bewegen sich leicht. Der Fokus liegt also eindeutig auf Styles herzzerreißender musikalischer Darbietung, die den Geschmack seiner vielen weiblichen Fans ziemlich gut treffen dürfte.

Erst vor zwei Wochen kündigte Styles seinen neuen Song mit einem kurzen Teaser auf Twitter an. Wenige Tage später verriet er den Titel auf Instagram - ein Post, der innerhalb kürzester Zeit über 1,6 Millionen "Gefällt mir"-Angaben sammelte. Mal sehen wie lange es dauert, bis das Youtube-Video die Millionengrenze knackt.