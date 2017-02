Das Erste schenkt Frank Elstner eine Geburtstags-Show

Er hat "Wetten, dass..?" erfunden und mit Shows wie "Jeopardy!" und "Verstehen Sie Spaß" deutsche TV-Geschichte geschrieben. In diesem Jahr wird Fernseh-Urgestein Frank Elstner 75 Jahre alt - und zur Feier schenkt das Erste dem großen Showmaster eine eigene Geburtstags-Sendung. Am 8. April, elf Tage bevor Elstner das Dreivierteljahrhundert Leben vollmacht, wird der Sender zusammen mit dem ORF die Samstagabendshow "Top, die Wette gilt!" ausstrahlen, wie er am Montag mitteilte.

Angekündigt ist ein "Gipfeltreffen der deutschen Showstars", das Kommen von "Weltstars" und ein Rückblick auf Frank Elstners bewegte Karriere im Fernsehen. Namen nennen die Macher der Show aber noch nicht - nur, dass Kai Pflaume (49, "Nur die Liebe zählt" ) den Abend moderieren wird, steht bereits fest. "Ich bin wirklich sehr gespannt, was an diesem überraschenden Abend so alles passiert", lässt sich Frank Elstner zitieren.