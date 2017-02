Das Aus für die "Gilmore Girls"? Lauren Graham hat einen neuen Job

"Gilmore Girls" -Star Lauren Graham (49) hat einen neuen TV-Job an Land gezogen: Sie spielt die Hauptrolle in der Pilotfolge von "Linda From HR" - eine geplante Comedy-Serie des US-Senders Fox. Die Schauspielerin bestätigte einen Bericht von "The Hollywood Reporter", indem sie ihn auf Twitter teilte und dazu schrieb: "Ich freue mich sehr darauf!" Graham hatte demnach zahlreiche Angebote, an Comedy-Projekten mitzuwirken.

"Linda From HR" soll eine vielversprechende Familien-Komödie werden. Im Mittelpunkt steht Grahams Figur: Durch eine einzige falsche Entscheidung wird aus Lindas eintönigem, unerfülltem Leben eine aufregende und gefährliche Achterbahnfahrt. Linda muss mit ihrem Arbeitsleben, ihrem Zuhause und einem Geheimnis klarkommen, heißt es über die Serie.

Lauren Graham war bereits als Sarah Braverman in einer Hauptrolle in der NBC-Serie "Parenthood" (2010-2015) zu sehen. Bestens bekannt ist sie jedoch als Lorelai Gilmore in der Serie "Gilmore Girls", der Netflix 2016 vier neue 90-minütige Episoden spendiert hat. Fans hatten nach "Ein neues Jahr" bereits auf eine weitere Fortsetzung der beliebten Show gehofft. Ob Graham dafür nun Zeit bleibt, wird sich zeigen...