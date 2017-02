Darum fehlte Kendall Jenner bei der Fashion Show von Kanye West

Bei der Präsentation von Kanye Wests neuer "Yeezy"-Kollektion auf der New Yorker Fashion Week am Mittwoch fehlte nicht nur der Designer selbst, sondern auch noch ein anderes Familienmitglied des Kardashian-Clans. Kendall Jenner hatte aber eine gute Ausrede parat: Während "Vogue"-Chefin Anna Wintour, It-Girl Hailey Baldwin, Kylie Jenner samt Freund Tyga und Kim Kardashian in der Front Row saßen, lief die 21-Jährige bei der Fashion Show von Designerin Anna Sui über den Laufsteg.

Gesellschaft hatte Kendall Jenner auf dem Catwalk von zwei ihrer besten Freundinnen, denn Anna Sui hatte auch die Schwestern Gigi und Bella Hadid für ihre Modenschau auf der New York Fashion Week engagiert.

Die Designer reißen sich um Kendall Jenner

Vor allem Bella Hadid und Kendall Jenner sind gefragte Models unter den Designern. Während die 20-Jährige Hadid unter anderem für Caroline Herrera, Oscar de la Renta und Ralph Lauren lief, war die ein Jahr ältere Kendall für das Lingerie-Label La Perla, Alexander Wang oder auch Michael Kors auf dem Laufsteg unterwegs.