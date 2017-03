Daniela Katzenberger: Wahnsinn, was Schminke ausmacht!

Daniela Katzenberger (30) - so unnatürlich sie sich stylt, so natürlich geht sie dennoch mit den Eigenheiten ihres Körpers um. Das erfahren die Zuschauer der Doku-Soaps ebenso wie ihre Fans auf Facebook. Neuestes Outing: Der Reality-TV-Star postete nun einen Vorher-Nachher-Vergleich. Auf dem Bild ohne Make-up sieht ihre Gesichtshaut deutlich weniger ebenmäßig aus, als auf dem Pendant mit Schminke. Ihr eigener Kommentar dazu: "Was soll ich sagen... Schminke verhindert, dass die Leute denken, ich hätte ne Hauptrolle bei 'The Walking Dead', ha ha". Herrlich ehrlich, finden ihre Fans:

"Ohne Schminke siehst du auch so hübsch aus", macht eine Facebook-Freundin Mut. "Echt Respekt, dass du dich öffentlich ohne Schminke zeigst. Das ist für viele Frauen ein Tabuthema. Ich glaube, ich werde dich immer lieben, du bist so klasse und locker", lobt eine andere.

Sommersprossen vs. Pigmentflecken

Hauptdiskussionsthema sind die Sommersprossen - oder sind es Pigmentflecken? "Ich find deine Sommersprossen so süß", heißt es unter den Fotos. Oder: "Die Sommersprossen sind doch suuuuuper. Ich hoffe immer noch jeden Sommer darauf, dass mir welche wachsen aber leider kommt immer nur Pigmentstörung; da hat der Hautgott was falsch verstanden. Aber gibt Wichtigeres. Finde dich wunderhübsch auch ohne Kleister!"

Vor allem andere Mütter unter den Katzenberger-Fans kennen das Schwangerschafts-Pigmentstörungs-Problem offenbar. Eine schreibt: "Daniela genau so geht's mir auch: Zum einen Sommersprossen und zum anderen hat mir meine kleine Maus während der Schwangerschaft einige Erinnerungen im Gesicht hinterlassen".