Daniela Katzenberger: Für diese Bauchfrei-Fotos lieben sie die Fans

Perfekt gestylt und durchtrainiert: So präsentieren sich viele Promi-Damen gern auf ihren Social-Media-Accounts. Eine, die auf Perfektion pfeift, ist Daniela Katzenberger (30) - und das kommt bei ihren Fans gut an! Am Dienstag postete die Kult-Blondine einen Bauchfrei-Schnappschuss bei Instagram, auf dem sie Leggings und einen Sport-BH trägt. Dazu schrieb sie: "Guten Morgen, Sport-BH gekauft - Bauch einziehen hilft nix" und versah das Ganze mit zwei lachenden Emojis.

Außerdem ließ sie ihre Fans wissen: "Muss noch Wäsche machen - Hab Hunger - Muss meinen Ansatz färben lassen - Erstmal Kaffee". Dass die Katze so einen authentischen Einblick in ihr Privatleben gibt, und ihre schlanke Körpermitte auch ohne Sixpack selbstbewusst in Szene setzt, kommt bei den Fans gut an:

Innerhalb kürzester Zeit häuften sich positive Kommentare wie "Halleluja, du bist einfach perfekt so wie du bist! Danke, dass es dich gibt." Oder "Sympathisch bis zum Umfallen." Eine andere lobte: "Schön, dass es noch Frauen gibt, die sich zeigen wie sie wirklich sind ohne Photoshop und sich dabei wohl fühlen. Siehst toll aus". So viel Ehrlichkeit kommt eben gut an!