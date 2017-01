Dakota Johnson hat die Nase voll von Sex-Szenen

Alle männlichen Fans von Dakota Johnson (27) müssen jetzt ganz stark sein: In einem Interview mit der Frauenzeitschrift "Glamour" machte die Schauspielerin klar, dass sie in Zukunft wohl weniger bis gar nicht in Sex-Szenen zu sehen sein wird. "Ich weiß, dass ich bereit bin, mich weiterzuentwickeln", sagte Johnson in dem Interview. Es sei zwar nicht so, dass sie für immer und ewig Sex-Szenen ausschließe, aber sie sehne sich derzeit nach anderen Sachen.

Es könne schon auch sein, dass sie sich "sexy Projekten" zur Verfügung stelle, aber wahrscheinlicher sei, dass es vorerst eine komplett andere Seite von ihr zu sehen gäbe. Sie sei stolz auf die beiden "Fifty Shades" -Filme, aber es habe sie auf einen Pfad geführt, den sie so nie geplant habe. Die Rolle der Anastasia Steele habe ihr viele Türen geöffnet.