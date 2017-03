"DSDS"-Recall: Schafft es Menderes in die nächste Runde?

Für Menderes Bagci (32, "Mittendrin" ) wartet am Samstag die nächste Herausforderung bei "Deutschland sucht den Superstar". Der Dauerkandidat ist in diesem Jahr zum 14. Mal dabei. Dank der neuen Spielregeln zog der ehemalige Dschungelkönig als Herausforderer am vergangenen Samstag direkt in den Dubai-Recall und schaffte es mit dem Song "Can't Stop The Feeling" von Justin Timberlake in die nächste Runde.

"Nicht mein Song"

Mit dem Song "Auf uns" von Andreas Bourani muss er jetzt ein zweites Mal die Jury überzeugen, um weiterhin beim Auslandsrecall dabei zu bleiben. "Ich bin ehrlich. Das ist nicht mein Song. Aber ich muss es so akzeptieren. Ich geb' mein Bestes", gibt sich Menderes kämpferisch.



Kann Menderes bei der Jury punkten?

Foto:RTL

Dass der "DSDS"-Recall schnell an die Substanz gehen kann, das bekommt auch er zu spüren. "Manchmal weiß man gar nicht, wo man üben soll. Überall kommen Leute dazu. Man kann sich gar nicht konzentrieren." Zurückziehen kann sich Menderes nicht. Das Zimmer muss er sich mit einem anderen Kandidaten teilen - auch wenn es manchmal schwer fällt: "Es ist halt ungewohnt, aber wenn's jetzt dazu gehört, dann mache ich es."

"Ich habe immer Angst"

"Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich eine Runde weiterkommen würde. Würde ich jetzt wieder scheitern, das würde mich eher wieder runterziehen", ist sich der 31-Jährige sicher. Vor seinem Auftritt fühlt ihm Chef-Juror Dieter Bohlen (63) auf den Zahn. "Hast du Angst", fragt er Menderes. "Ich habe immer Angst und bin auch ein bisschen aufgeregt!", entgegnet der 31-Jährige.

Ob er Bohlen und seine Jury-Kollegen Schlager-Star Michelle, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Youtube-Star Shirin David mit seiner Performance überzeugen kann, das erfahren die Fans am 11. März um 20:15 Uhr bei RTL.

