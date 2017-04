"DSDS": Die Live-Mottoshows beginnen - und diese 13 sind dabei!

Für einige dieser jungen Künstler wird die 13 vermutlich zur Glückszahl, denn sie sind in der ersten Mottoshow von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") dabei. Anders als in den Vorgänger-Staffeln ist die Entscheidung hierfür zum ersten Mal nicht im Recall gefallen, wie Chef-Juror Dieter Bohlen (63) anordnete. Die erste Live-Show läuft am Samstag (8.4.) ab 20:15 Uhr bei RTL. Und das sind die Künstler und ihre Songs, die eine realistische Chance auf den Titel "Superstar", einen Plattenvertrag und eine Garantiesumme von 500.000 Euro im Finale am 6. Mai haben:

Die Top 13 - und ihre Songs

Armando Sarowny (26), selbstständiger Event Manager aus Mainz: "Don't You Worry Child" von Swedish House Mafia.

Alexander Jahnke (29), Groß- und Außenhandelskaufmann aus Hannover: "Ich & Du" von Gestört aber GeiL feat. Sebastian Hämer.

Angelika Ewa Turo (28), Hausfrau und Mutter aus Duisburg: "100.000 leuchtende Sterne" von Anna-Maria Zimmermann.

Chanelle Wyrsch (20), Schlagersängerin/Bürokauffrau aus Zug in der Schweiz: "Ich werde lächeln wenn du gehst" von Andrea Berg.

Duygu Goenel (22), Studentin aus Duisburg: "When Love Takes Over" von David Guetta feat. Kelly Rowland.

Ivanildo Kembel (40), Sänger aus Amsterdam: "Happy" von Pharrell Williams.

Maria Voskania (29), Studentin und Sängerin aus Würzburg: "I'm Outta Love" von Anastacia.

Matthias Bonrath (20), Rettungssanitäter aus Bochum: "Sex On Fire" von Kings Of Leon.

Mihaela Cataj (24), Kellnerin aus Rosenheim: "You're The One That I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John.

Monique Simon (21), Barkeeperin aus Köln: "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean-Paul & Anne-Marie.

Noah Schärer (16), Schüler aus Horgen in der Schweiz: "Yeah 3x" von Chris Brown.

Ruben Mateo (20), Student aus Brühl: "Maria (Un, dos, tres)" von Ricky Martin.

Sandro Brehorst (18), Schüler aus Werne: "Waiting For Love" von Avicii.

Nicht mehr mit dabei sind dagegen: Andrea Renzullo (21), Alphonso Williams (54) und Benjamin Timon Donndorf (25).