Cuba Gooding jr. schaut Kollegin unter den Rock

Den Hang zu unvorhersehbaren Handlungen rühmen manche als eine Hauptqualität von Künstlernaturen. Für die Aktion, die sich Hollywood-Star Cuba Gooding jr. (49, "End Game" ) am Sonntag geleistet hat, dürfte ihn seine Kollegin Sarah Paulson (42) aber vermutlich eher verflucht haben. Bei einem gemeinsamen Auftritt beim TV-Festival "PaleyFest" in Los Angeles hat sich Gooding von hinten der in die Begrüßung der Kollegin Kathy Bates vertieften Paulson genähert - und ihr einfach auf offener Bühne den Rock gelüftet und einen Blick gewagt.

Paulson nahm es nach dem ersten Schrecken - der sich in einem kleinen Schrei entlud, wie Videos zeigen - locker, zumindest aber sehr professionell. Auf Twitter gab es dennoch einige erboste Kommentar zu lesen. "Denkt er ernsthaft, es ist okay, was er da tut?", fragte eine Nutzerin. "Wie würde Cuba Gooding jr. reagieren, wenn sich ein Mann von hinten seiner Tochter Piper nähert, und ihr den Rock hochhebt", fragte sich eine andere. Unklar ist in jedem Fall, wie Gooding auf die abstruse Idee gekommen war. Mit Paulson ist er schon länger bekannt: Die beiden standen gemeinsam für die Mini-Serie "American Crime Story" vor der Kamera.