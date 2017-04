Cuba Gooding Jr.: Tod seines Vaters gibt Rätsel auf

Schauspieler Cuba Gooding Jr. (49, "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" ) trauert um seinen Vater. Der populäre Soulsänger Cuba Gooding Sr. ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Sein Sohn postete ein Foto auf seinem Instagram-Account, das seinen Vater gemeinsam mit seinen Kollegen der Soul- und R&B-Formation The Main Ingredient zeigt. Die Männer sind oben ohne abgelichtet. Dazu schrieb der 49-Jährige: "Ewig während..."

Todesursache noch unklar

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, starb Cuba Gooding Sr. in einem Auto. Die Polizei von Los Angeles bestätigte gegenüber "Entertainment Weekly", dass ein Mann tot in einem Wagen im kalifornischen Woodland Hills aufgefunden wurde, gab jedoch nicht dessen Identität preis. Die Todesursache ist noch unklar, ein Fremdverschulden wird allerdings ausgeschlossen. Nach Informationen des US-Senders KABC waren im Fahrzeug mehrere Flaschen Alkohol sowie Drogen-Utensilien. Es sei ein natürlicher Tod ebenso möglich wie eine Überdosis.

Cuba Gooding Sr. war der Leadsänger der Soul- und R&B-Formation The Main Ingredient. Sie feierten ihre größten Erfolge in den 1970er Jahren. Ihre bekanntesten Hits waren "Everybody Plays the Fool" und "Just Don't Want to be Lonely" . Der gebürtige New Yorker war zweimal mit Shirley Gooding verheiratet. Sie trennten sich einst 1974 nach zwölf Jahren Ehe, doch heirateten erneut im Jahr 1995. Sie haben gemeinsam vier Kinder. Oscar-Gewinner Cuba, Omar, ein Schauspieler und Rapper, April, eine Schauspielerin und Tommy, ein Musiker.