Cindy Crawford: So viel Druck bekommt ihre Tochter

Cindy Crawford (50) gehörte zu den berühmten Supermodels der 90er Jahre. Jetzt macht sie sich offenbar Sorgen um ihre Tochter: Kaia Gerber (15) könnte schnell unter Druck geraten, ähnliche Erfolge vorweisen zu müssen, wie ihre berühmte Mutter. In der "Vogue Australia" sagte Crawford laut "Mail Online": Sie sei an der Spitze der Modewelt gewesen, wenn Kaia dort nicht hinkomme, "könnte das viel Druck für sie sein". Und sie fügte hinzu: "Wenn du ein erfolgreiches Elternteil hast und du in die gleiche Branche gehst, aber keinen Erfolg hast, was dann?"

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war Cindy Crawford auf dem Cover der "Vogue", "W", "Elle", "Harper's Bazaar" und "Cosmopolitan" abgelichtet. Sie lief für Chanel, Versace, Valentino, Oscar De La Renta, Ralph Lauren und Calvin Klein. Aber auch die Karriere ihrer erst 15-jährigen Tochter hat schon namhaft begonnen: Auf dem Laufsteg von Marc Jacobs und in "Teen Vogue", "Pop Magazine" und der "Paris Vogue" war sie bereits zu sehen.