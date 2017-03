Ciaras sexy Babybauch-Shooting

Die Promis sind gerade im Baby-Fieber. Auch US-Sängerin Ciara (31, "Jackie" ) erwartet ihr zweites Kind und hat ihre immer größer werdende Schwangerschaftskugel jetzt in einem Fotoshooting für die Zeitschrift "Harpers Bazaar"festgehalten. Auf den kunstvollen Aufnahmen ist die werdende Mama vor grauem Hintergrund abgelichtet und fast nackt.

Foto mit ihrem Sohn sorgt für Doppel-Shitstorm

An sich nichts außergewöhnliches, schließlich halten viele Frauen - nicht nur Promis - ihre Schwangerschaft mit professionellen Fotos fest. Doch ein Bild des Shootings erregt die Gemüter. Ciara ist darauf zu sehen, wie sie ihren kleinen Sohn Future in den Armen hält. Aufreger Nummer eins: Der Zweijährige hat nichts an. Obwohl man nur den Rücken des Kleinen sieht, ist das zu viel für viele prüde Amerikaner. Eine Twitter-Userin schreibt: "Future ist viel zu alt, um nackt abgelichtet zu werden."

Doch damit nicht genug. Das gleiche Foto stört viele noch aus einem anderen Grund. Um den Bauch von Ciara sind die Hände ihres jetzigen Ehemanns Russell Wilson (28) geschlungen, in der Bildunterschrift steht "Nur wir vier". Einige Kritiker behaupten, Ciara würde damit ihren Exmann, den Rapper Future (33) und Vater ihres Sohnes, verleugnen. "Das ist respektlos", ist in vielen Kommentaren zu lesen. Ciara selbst reagierte auf die Kritiker nicht. Sie freut sich wahrscheinlich einfach nur über die hübschen Familien-Aufnahmen.