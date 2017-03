Chuck Berrys Nachlass: Erben wollen letztes Album veröffentlichen

Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry (1926-2017, "Johnny B. Goode" ) ist zwar am Wochenende verstorben. Wie es aussieht, werden die Fans aber dennoch noch einmal neue Musik des großen Künstlers hören können. Die Hinterbliebenen Berrys kündigten am Montag an, das Album "Chuck" - an dem Berry bis zuletzt arbeitete - in absehbarer Zeit zu veröffentlichen. Noch im Laufe dieser Woche solle es weitere Details zu erfahren und erste musikalische Kostproben zu hören geben, heißt es in einem Post auf Chuck Berrys Facebookseite.

"Die Veröffentlichung dieser Platte in den vergangenen Monaten - und tatsächlich sogar über die vergangenen Jahre hinweg - vorzubereiten, hat Chuck große Freude und Befriedigung verschafft", schreiben Berrys Erben. "Auch wenn unsere Herzen momentan schwer sind, wissen wir, dass Chuck keinen größeren Wunsch hatte, als die Veröffentlichung dieses Albums zu erleben und wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, seine 90 Lebensjahre zu feiern, als durch seine Musik."

Chuck Berry war am Samstag im Alter von 90 Jahren in seinem Domizil nahe St. Louis im US-Bundesstaat Missouri gestorben. Ebenfalls am Montag wurde bekannt, dass bei dem Sänger und Gitarristen eine "natürlichen Todesursache" festgestellt wurde. Eine Autopsie sei in Absprache mit Berrys Hausarzt nicht angeordnet worden, schreibt die US-Webseite "TMZ.com".