Chrissy Teigen launcht eigene Kosmetik-Palette

Den tollen Glow von Model Chrissy Teigen (31) kann bald jeder haben: Das Model hat sich mit der Make-up-Marke "BECCA Cosmetics" zusammengeschlossen, um eine Highlighter-Palette zu kreieren. Dafür hat die Ehefrau von Sänger John Legend (38, "Love Me Now" ) selbst Hand angelegt und an den Kreationen mitgemischt. Auf Instagram postete sie einen Schnappschuss, der sie im Labor des Unternehmens zeigt. Mit pinker Kochmütze und weißem Kittel strahlt sie in die Kamera. Vor ihr steht ein Tisch mit Kosmetikutensilien.



Chrissy Teigens Highlighter-Palette gibt es ab Anfang Mai

Foto:Instagram.com/chrissyteigen

"Es ist offiziell. Ich koche etwas super Tolles mit meinen Freunden bei BECCA Cosmetics", schrieb Teigen unter ein Foto. "Ich bin bereits seit Jahren ein riesen Fan ihrer Highlighter und ich kann es kaum erwarten, euch meine Produkte zu zeigen", so die brünette Schönheit weiter.Die "BECCA x Chrissy Teigen Glow Face Palette"ist ab Anfang Mai erhältlich und wird umgerechnet knapp 43 Euro kosten.