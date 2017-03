Chrissy Teigen knetet sich die Brüste

Was ist denn da los? In einem seltsam anmutenden Twitter-Video knetet sich das US-Topmodel Chrissy Teigen (31) 30 Sekunden lang ihre Brüste. Zu allem Überfluss lässt sie diese auch noch in komisch verstellter Stimme zu den Followern sprechen. Gepostet wurde das Video auf dem offiziellen Twitter-Account des Mode-Magazins "Sports Illustrated".

Offensichtlich befindet sich das Model gerade bei einem Shooting: An einem Traumstrand steht Teigen oben ohne vor einer ganzen Reihe von Crew-Mitgliedern. In ihrer Ansprache sagt Teigen: "Hallo, hier sprechen Chrissy Teigens Brüste. Wir haben gerade eine großartige Zeit hier am Set mit fantastischen Menschen." Ob die Frau von Musiker John Legend (38, "Darkness And Light" ) demnächst auch Interviews so führen wird?

Zuletzt sorgte Chrissy Teigen dank eines bemerkenswerten Essays für das Magazin "Glamour" für Schlagzeilen. Dort verriet sie, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter an einer postnatalen Depression litt. "Aus dem Bett zu kommen, war zu dieser Zeit wirklich schmerzhaft", beschreibt sie darin die Zeit nach der Geburt. "Ich hatte keinen Appetit. Ich hätte zwei Tage ohne einen Bissen Essen überstanden, und ihr wisst, wie wichtig Essen für mich ist. Außerdem wollte ich keine Leute sehen."