Cheryl Cole und Liam Payne: Ganz vernarrt in ihren neugeborenen Sohn

Sängerin Cheryl Cole (33, "Fight for This Love" ) und One-Direction-Mitglied Liam Payne (23, "Story of my Life" ) sind glückliche Eltern eines Sohnes. Die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gaben die beiden jeweils auf ihren Instagram-Profilen bekannt. "Am Mittwoch, den 22. März, sind Liam und ich Eltern eines unglaublich wunderschönen, gesunden Jungen geworden, er wiegt 3,4 Kilogramm und sieht aus wie ein Traum", verkündet die stolze Mutter. Doch eine Sache fehlt noch: "Obwohl er noch keinen Namen hat, stiehlt er schon unsere Herzen."



Liam Payne und Cheryl Cole posteten beide ein Foto des stolzen Vaters mit seinem neugeborenen Sohn

Foto:instagram.com/liampayne

Auch Payne äußerte sich überglücklich zu einem Foto von sich mit seinem Sohn. "Es gibt nur sehr wenige Momente, in denen ich sprachlos bin... wow!", kommentiert er völlig überwältigt. "Ich verneige mich in Ehrfurcht vor seiner unglaublichen Mutter und wie sie diesen Weg gegangen ist, sie hat meine Träume wahr werden lassen." Er fühle sich sehr gesegnet, so das Mitglied der Band One Direction.

Ob nun auch geheiratet wird? Cheryl trägt offiziell noch den Nachnamen ihres zweiten Ex-Mannes Jean-Bernard Fernandez-Versini. Sie heirateten im Juli 2014 und trennten sich Ende 2015. Die Scheidung folgte Ende 2016. Den Nachnamen Cole, mit dem sie lange als Künstlerin auftrat und der von ihrem ersten Ehemann Ashley Cole stammt, legte sie mit ihrer zweiten Ehe eigentlich ab. Seit 2012 verwendet sie als Musikerin nur noch ihren Vornamen Cheryl. Mit Liam Payne ist die 33-Jährige seit Dezember 2015 liiert.