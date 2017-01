Charlie Sheen rastet in TV-Show aus

Er kann es nicht lassen: Immer wieder flippt Charlie Sheen (51) vor laufender Kamera oder in Social-Media-Kanälen aus und wird schamlos persönlich. Nun war er in der Talk-Show "Watch What Happens Live" zu Besuch und teilte einmal mehr heftig aus, wie die "Daily Mail" berichtet. Besonders frech wurde er Rihanna (28, "Work" ) gegenüber und beleidigte sie als "Schlampe", nachdem der Moderator ihn gefragt hatte, ob er mit der Sängerin nach einem längst vergangenen Twitter-Zoff endlich Frieden geschlossen habe.

Auch seine Schauspielkollegin Jennifer Grey (56), bekannt als Baby aus "Dirty Dancing" , bekam ihr Fett weg, als er behauptete, sie habe durch ihre Nasen-OP ihre Karriere zerstört. Als i-Tüpfelchen offenbarte er den Zuschauern im Studio und vor den Fernsehern, dass er schon Sex im Aufzug des Eiffelturms hatte. Der Skandal-Star wird wohl nie lernen, sich bei gewissen Themen in der Öffentlichkeit lieber bedeckt zu halten.