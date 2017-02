Céline Dion spielt Zusatzkonzert in Berlin

Céline Dion (48, "My Heart Will Go On" ) hat ein Herz für ihre deutschen Fans. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage für ihr einziges Deutschland-Konzert im Rahmen ihrer Europa-Tour am 24. Juli in Berlin hat die Sängerin nun eine Zusatz-Show angesetzt. Dion wird bereits einen Tag vorher, am 23. Juli 2017, die Berliner Mercedes-Benz Arena beehren.

Für das Zusatzkonzert ist heute um 12 Uhr bereits ein exklusiver Presale über Eventim sowie für Mitglieder des Céline Dion-Fanclubs Team Céline gestartet. Der reguläre Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag um 10 Uhr. Darüber hinaus sind für den Konzerttermin am 24. Juli noch einige wenige VIP-Karten mit exklusiven Zusatzleistungen verfügbar.