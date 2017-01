Céline Dion kündigt Europa-Tournee für Sommer 2017 an

Endlich wieder live: Céline Dion (48, "My Heart Will Go On" ) kommt im Sommer nach Europa. Insgesamt umfasst die "Céline Dion Live 2017"-Tour 16 Konzerte in Dänemark, Schweden, Großbritannien, die Niederlande, Frankreich, die Schweiz und Deutschland. Acht Jahre nach ihrem letzten Konzert hierzulande wird die großartige Sängerin am 24. Juli in der Berliner Mercedes-Benz Arena zu Gast sein - dem einzigen deutschen Termin im Rahmen ihrer Europatournee.

Tickets für das Konzert am 24. Juli sind ab 60 Euro ab dem 3. Februar an allen bekannten VVK-Stellen, auf fkpscorpio.com und eventim.de erhältlich. Bereits am 30. Januar beginnt ein exklusiver Vorverkauf für Team Céline-Mitglieder und American Express Cardmembers, gefolgt von einem PreSale über eventim ab dem 1. Februar.