Carrie Fisher und Debbie Reynolds: Große Gefühle bei der Trauerfeier

Familie und Freude nahmen am Donnerstag bei einer privaten Zeremonie in Los Angeles Abschied von den Schauspielerinnen Carrie Fisher (1956-2016, "Star Wars" ) und Debbie Reynolds (1932-2016, "Singin' in the Rain"). Tochter und Mutter waren vor einer Woche kurz nacheinander verstorben. Auch viele Hollywood-Stars waren zur Trauerfeier geladen, darunter: Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Meg Ryan, Ellen Barkin, Lea Michele, George Lucas, Richard Dreyfuss und Ed Begley Jr.

Wie unter anderem "People.com" meldet, soll die Feier mit 125 Gästen im Haus von Carrie Fisher, in dem auch ihre Mutter zuletzt gelebt hat, sehr emotional gewesen sein. Fishers Tochter, Billie Lourd (24), hielt eine Trauerrede. Und auch Meryl Streep, Tracey Ullman, Autor Bruce Wagner, Komiker Stephen Fry sowie Sicherheitsexperte Gavin de Becker ließen es sich nicht nehmen, an ihre verstorbene Freundin zu erinnern. "Alle Reden schlossen damit, wie sehr Fisher ihre Tochter liebte", sagte ein Freund dem Magazin.

Zu essen gab es demnach das, was auch Carrie Fisher bei ihren Einladungen am liebsten servierte: gebackenes Huhn, Blattkohl und Maisbrot. "Das einzige, was fehlte, waren Carrie und Debbie", so die Quelle. Der emotionale Höhepunkt war dann aber ein Lied: Meryl Streep sang Fishers Lieblingslied "Happy Days Are Here Again" - und "am Ende sangen alle mit"...

Die Beerdigung der beiden Künstlerinnen findet am Freitag auf dem Friedhof "Forest Lawn Memorial Park" in den Hollywood Hills statt.