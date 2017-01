Cannes 2017: Pedro Almodóvar übernimmt den Jury-Vorsitz

Während in Deutschland der Countdown zur Berlinale läuft, die am 9. Februar beginnt, laufen an der Côte d'Azur bereits die Vorbereitungen für die Filmfestspiele in Cannes, die im Mai veranstaltet werden. Zum 70. Jubiläum in diesem Jahr wird der spanische Regisseur Pedro Almodóvar (67, "Julieta" ) die Jury zu leiten. "Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und bin ein bisschen überwältigt", wird der 67-Jährige auf der offiziellen Homepage des Filmfests zitiert.

Er sei sich der großen Verantwortung bewusst, die der Vorsitz mit sich bringe. Er werde sich der Aufgabe "mit Leib und Seele widmen", um den Anforderungen gerecht zu werden. Dies sei für ihn "ein Privileg und ein Vergnügen". Im Jahr 2016 war der australische Filmregisseur George Miller (71, "Mad Max: Fury Road" ) Jury-Präsident. Auch den Brüdern Joel (62) und Ethan (59) Coen, Tim Burton (58), Robert de Niro (73), Sean Penn (56) und Steven Spielberg (70) wurde diese Ehre bereits zuteil.

Pedro Almodóvar ist einer der einflussreichsten Filmemacher aus Spanien. Die Liste seiner Filme ist lang, darunter finden sich "Volver - Zurückkehren" mit Penélope Cruz (42) und "Die Haut, in der ich wohne" mit Antonio Banderas (56). Im Jahr 2016 stellte Almodóvar seinen Film "Julieta" in Cannes vor. Die Filmfestspiele finden dieses Jahr vom 17. bis 28. Mai statt.