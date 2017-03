Brooklyn Beckham ist endlich volljährig

Wie schnell aus einem süßen Baby doch ein erwachsener junger Mann wird. So manchem dürfte es erst wie gestern vorkommen, als David Beckham (41) und seine Frau Victoria (42) der Welt ihr erstes Kind Brooklyn vorstellten. Am heutigen Samstag wird Brooklyn nun bereits volljährig - und das feiern seine Eltern, seine Geschwister und er natürlich gebührend.

Kaum zu glauben

"Ich kann nicht glauben, dass unser Baby heute 18 wird. Wir sind alle so stolz und lieben Dich so sehr", schrieb seine Mutter Victoria unter anderem zu einem kurzen Clip von zahlreichen Bildern aus Brooklyns Kindheit auf Instagram. Auch Papa David postete stolz ein Bild, wie er vor 18 Jahren seinen neugeborenen Sohn stolz im Arm hält. "Vor 18 Jahren kam also dieser kleine Mann in unser Leben... zu sagen, dass wir uns gesegnet fühlten, wäre eine Untertreibung...", schwärmt der Ex-Fußballstar unter anderem.

Während Papa David noch feixte und schrieb, dass sein Sohn ihn jetzt offiziell auf einen Drink im Pub einladen könne, feierte Brooklyn genau auf diese Weise seinen Ehrentag. "Pub time" schrieb das Geburtstagskind bei Instagram und veröffentlichte ein Bild von sich mit Bier in der Hand in einer gemütlichen Kneipe. Die drei Posts der Beckham-Familie konnten bereits in wenigen Stunden zusammen über 1,5 Millionen Likes abstauben.