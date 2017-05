Britney Spears zeigt ihre sexy Bauchmuskeln im Gym

Auf Instagram präsentiert Britney Spears (35, "Clumsy" ) gerne ihre Reize. So auch auf zwei neuen Bildern aus dem Gym, die sie mal wieder sexy und in absoluter Traumform zeigen. Der Blickfang auf den Selfies vor ein paar Fitnessgeräten und einem Spiegel ist natürlich ihr durchtrainierter Bauch, den sie mit einem knappen Crop Top und einem noch kürzeren Höschen in Szene setzt. Kein Wunder, mit diesen traumhaften Bauchmuskeln würde sich jeder gerne zeigen.

Das erste Selfie zeigt Spears einfach nur vor dem Spiegel stehend, auf dem zweiten legt sie auch noch einen astreinen Spagat hin. In der Beschreibung erklärt die Sängerin, dass es sie wieder einmal ins Gym gezogen habe. Ihre Topfigur erreicht sie dabei offenbar fast nur durch Stretching und Laufen, wie sie zumindest schreibt. Eines ist sicher: Die harte Arbeit zahlt sich offensichtlich aus!